Крымские пограничники поймали украинца с рюкзаком патронов

Сотрудники регионального
погрануправления ФСБ задержали
гражданина Украины, у которого в рюкзаке были боеприпасы, сообщает телеканал "360".
Мужчина пытался пройти через пункт досмотра "Джанкой", однако при нем обнаружили 11 патронов калибра 5,56 миллиметра к американскому
карабину Weatherby.
О наличии боеприпасов украинец при пересечении границы не заявлял. Патроны отправлены на экспертизу.
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