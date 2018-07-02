На родителей крупного бизнесмена напали под Ростовом

Страшная картина предстала глазам крупного российского предпринимателя, когда он пришел в гости к родителям в селе Средний Егорлык в Ростовской области. Его 60-летняя мать с травмой головы была мертва, а 70-летний отец, связанный веревками, находился без сознания. Мужчину в коме доставили в реанимацию. Бизнесмен признался, что произошедшее было похоже на пытку.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Ведется поиск злоумышленников, устанавливаются мотивы нападения. Соседи уверены, что дело в крупном бизнесе, которым владеет сын пожилой пары на Урале.

"Я узнала об этой семье только после всех событий. А так – люди и люди, живут и живут. Не видно их никогда, не слышно. Предположение случившегося на данный момент такое: это все из-за бизнеса их сына", – цитирует телеканал "360" односельчанку пенсионеров.

