Внук взбесился и зарезал 87-летнюю старушку

В Омской области 28-летний мужчина убил свою 87-летнюю бабушку. По данным следствия, омич купил в Сети наркотическое вещество, после употребления которого у него начались галлюцинации. Мужчине вызвали скорую помощь, а после госпитализировали, передает gorod55.ru.
Вернувшись из больницы, внук поругался со старушкой. Пожилая женщина стала высказывать ему претензии, после чего молодой человек схватил нож и зарезал ее.
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