Ожоги 12% тела: мать с сигаретой спалила коляску с грудным ребенком
Медики диагностировали у малыша 12% ожогов тела. На данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
По данным следствия, грудной ребенок обгорел из-за курящей 19-летней родительницы. Она курила на балконе, но потом подошла к ребенку с не потушенной сигаретой. Девушка уронила пепел в коляску малыша, что привело к возгоранию, передает ToDay News Ufa.
Начата доследственная проверка. Полицейские опрашивают родителей мальчика, а также родственников и соседей.
Напомним, в прошлом году трагедия с ребенком матери-садистки произошла в Кузбассе. Там женщина сожгла своего новорожденного малыша в русской печи. Она считала, что не сможет его прокормить.
В Тамбове мать едва не сожгла заживо своего ребенка - малыш находится на грани смерти https://t.co/oAzw6ehLqK— Российский Диалог.RU (@RusDialogRU) 12 июля 2018 г.
Преступница до последнего скрывала от работодателей, что она беременна, опасаясь, что ее уволят. Полицию вызвал муж убийцы, когда узнал о трагедии. В семье уже росли трое детей.
Подобные происшествия, к сожалению, происходят и за рубежом. Как писали Dni.Ru, в Бельгии женщина заживо сожгла свою двухлетнюю дочь. Полицейские прибыли на место трагедии слишком поздно, девочку не удалось спасти.
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