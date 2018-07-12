В Волгограде грузовик вытолкнул легковушку под трамвай

В Волгограде из-за крупного ДТП больше часа не ходили трамваи. По данным novostivolgograda.ru, в утренний час пик водитель легковушки остановился перед разворотным трамвайным кольцом, чтобы пропустить электротранспорт. В это время в машину влетел грузовик. От удара легковушка оказалась на трамвайных путях и врезалась в вагон.
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