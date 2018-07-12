Сделавший погибшего в ДТП мальчика "пьяным" врач отправлен под суд

Судмедэксперт, который нашел алкоголь в крови погибшего в ДТП в Подмосковье мальчика, пойдет под суд. Врач обвиняется в халатности, передает РИА ФАН.
Как писали Dni.Ru, в апреле 2017 года в Балашихе автоледи за рулем Hyundai сбила насмерть ребенка. Женщина утверждала, что была трезва и не нарушала скоростной режим. Позже в крови погибшего нашли алкоголь.
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