Женщина с помощью ножа попыталась изгнать бесов из храпящих соседей

Пациентка
терапевтического отделения волгоградской больницы зарезала соседку и ранила еще одну, сообщает Пятый канал. Пенсионерка не могла уснуть из-за храпа в палате. Бессонница так утомила 80-летнюю женщину, что она нашла нож и ночью нанесла соседкам несколько ударов.
Одна скончалась на месте, другая выжила – ее жизни ничего не угрожает. Персонал задержал агрессивную даму в коридоре и передал полиции. Подозреваемая заявила, что пыталась изгнать бесов из женщин.
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