В Приморье поймали бабушку за украденные для внуков подарки

Школьная
гардеробщица в Приморском крае была поймана за воровством мобильных телефонов школьников,
сообщает EG.ru. Впервые она прикарманила смартфон в прошлом году, когда
обнаружила аппарат на столе в кабинете физики. Его женщина подарила своей
внучке.
Спустя время она подобрала потерянный кем-то из школьников телефон в гардеробе. Подарок отошел внуку. Однако пенсионерка не знала, что существует система поиска мобильных устройств. Теперь ее будут судить.
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