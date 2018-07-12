Жителя Кургана лишат прав за прогулки в голом виде перед побитой дочерью

Несовершеннолетняя дочь жителя Кургана будет передана органам опеки и попечительства, сообщает Ura.ru. Как выяснилось, отец разгуливал перед ней голым.



Судебный пристав, пришедшая к мужчине, чтобы взыскать штраф за употребление алкоголя на улице, заметила в квартире девочку-подростка с синяком под глазом, одетую в шорты и футболку. На ее отце, который находился в состоянии похмелья, не было никакой одежды. Для разговора с сотрудником мужчина вышел в тамбур и захлопнул за собой дверь. В ходе беседы он вел себя вызывающе – приставу пришлось вызвать полицию.

Как оказалось, мать девочки с ними не проживает, а других родственников нет. Инспекция по делам несовершеннолетних приняла решение изъять ребенка из семьи.