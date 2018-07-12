Подростку грозит тюрьма за избиение камчатского полицейского

Молодой
житель Усть-Камчатска пойдет под суд за избиение полицейского, передает
телеканал "360". Как установило следствие, в апреле 2018 года 16-летний
парень находился пьяным в общественном месте. Сотрудник правоохранительных
органов обратил на него внимание, однако юноша не подчинился требованиям
полицейского и начал его избивать.
Впоследствии выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, но был освобожден. Теперь в отношении подростка возбудили два уголовных дела – за избиение и оскорбление полицейского. Подсудимому грозит пять лет тюрьмы.
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