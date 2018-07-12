Подростку грозит тюрьма за избиение камчатского полицейского

Молодой житель Усть-Камчатска пойдет под суд за избиение полицейского, передает телеканал "360". Как установило следствие, в апреле 2018 года 16-летний парень находился пьяным в общественном месте. Сотрудник правоохранительных органов обратил на него внимание, однако юноша не подчинился требованиям полицейского и начал его избивать.



Впоследствии выяснилось, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности, но был освобожден. Теперь в отношении подростка возбудили два уголовных дела – за избиение и оскорбление полицейского. Подсудимому грозит пять лет тюрьмы.