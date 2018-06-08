Худрука театра уволили за сексуальные домогательства
Обвинения против деятеля культуры выдвинули две 17-летние студентки. Девушки написали заявление в прокуратуру. Однако в ведомстве решили, что состав преступления отсутствует: обе будущие актрисы достигли 16-летнего возраста.
Тем не менее договор с художественным руководителем драмтеатр расторг – как сообщается, по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса. Исполняющим обязанности худрука драмтеатра назначен Александр Кирпичев.
Зурабу Нанобашвили недавно было присвоено звание заслуженного артиста России. Указ подписан президентом 3 мая. Худрук вологодского драмтеатра (теперь уже бывший) – лауреат международных и российских театральных фестивалей и конкурсов, трижды лауреат государственной премии Вологодской области.
Как сообщал портал "Вологда.рф", при Нанобашвили в Вологде появились Малая и Камерная сцены театра. Он же предложил открыть актерский факультет в Вологодском областном колледже искусств, создал театральный музей и учредил журнал "Театральный альманах".
Кроме того, Нанобашвили награжден почетным знаком "За заслуги перед Вологдой", удостоен ордена Дружбы. Он – автор большинства спектаклей, которые идут на сцене драмтеатра Вологды – свой пост он занимал 17 лет.
Напомним, волна обвинений известных деятелей кино и театра в домогательствах началась в Голливуде в конце прошлого года. Известного продюсера Харви Вайнштейна сразу несколько десятков женщин, в том числе знаменитые актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что женщины в кинокомпании подвергались назойливым "ухаживаниям" со стороны руководителя на протяжении 30 лет.
В соцсетях развернулось движение #MeToo – "меня тоже" (домогались, насиловали, склоняли к сексу). Однако эксперты уверяют, что это отнюдь не борьба за права обиженных и оскорбленных женщин, а социальная технология.
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