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Общество

Как избежать сексуальных домогательств в самолете

Фото: GLOBAL LOOK press/irkut. com
Сотрудник ФБР Дэвид Гейтс рассказал о том, как пассажирам избежать сексуальных домогательств на борту лайнера. Он дал несколько конкретных инструкций.
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По словам эксперта, прежде всего, на протяжении всего полета нужно держать подлокотник кресла опущенным. Кроме того, никогда не смешивать снотворные лекарства с алкоголем.

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При покупке билета Гейтс советует выбирать места у прохода, чтобы большую часть времени находиться на виду у членов экипажа и других пассажиров, сообщает Daily Mail. Если действия соседа вызывают у вас подозрение, то об этом необходимо срочно сообщить экипажу и попросить отсесть на другое место.

Напомним, в декабре 2017 года жертвой домогательств стала индийская актриса. Это произошло в самолете авиакомпании Air Vistara, летевшем рейсом из Дели в Мумбаи. 17-летняя Заира Васим сообщила о произошедшем на своей странице в Instagram.

Отметим, что большой проблемой на борту являются авиадебоширы. В России с такими гражданами идет активная борьба. Как писали Dni.Ru, в декабре 2017 года президент Владимир Путин подписал пакет документов, который позволит отказывать в перевозке таким людям. С июня 2018 года компании смогут сами составлять черные списки деструктивных пассажиров, создающих угрозу при перелете.

Автор: Людмила Фоканова25 мая 2018, 19:51

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