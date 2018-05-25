Как избежать сексуальных домогательств в самолете

Сотрудник ФБР Дэвид Гейтс рассказал о том, как пассажирам избежать сексуальных домогательств на борту лайнера. Он дал несколько конкретных инструкций.

По словам эксперта, прежде всего, на протяжении всего полета нужно держать подлокотник кресла опущенным. Кроме того, никогда не смешивать снотворные лекарства с алкоголем.

При покупке билета Гейтс советует выбирать места у прохода, чтобы большую часть времени находиться на виду у членов экипажа и других пассажиров, сообщает Daily Mail. Если действия соседа вызывают у вас подозрение, то об этом необходимо срочно сообщить экипажу и попросить отсесть на другое место.

Напомним, в декабре 2017 года жертвой домогательств стала индийская актриса. Это произошло в самолете авиакомпании Air Vistara, летевшем рейсом из Дели в Мумбаи. 17-летняя Заира Васим сообщила о произошедшем на своей странице в Instagram.

Отметим, что большой проблемой на борту являются авиадебоширы. В России с такими гражданами идет активная борьба. Как писали Dni.Ru, в декабре 2017 года президент Владимир Путин подписал пакет документов, который позволит отказывать в перевозке таким людям. С июня 2018 года компании смогут сами составлять черные списки деструктивных пассажиров, создающих угрозу при перелете.