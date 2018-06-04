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Регионы

Путин снял с должности главу кемеровского МЧС

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Президент России Владимир Путин специальным указом уволил руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Мамонтов был задержан 25 мая. Он арестован до 25 июля по делу о растрате и халатности. Расследование началось после крупного пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Как писали Dni.Ru, в результате трагедии погибли 60 человек.

4 июня 2018, 17:12

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