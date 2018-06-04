В Подмосковье у двух мужчин нашли 5,5 килограмма героина

В городе Ногинске Московской области по подозрению в сбыте наркотиков задержаны два уроженца Средней Азии 22 и 23 лет. У молодых людей были обнаружены четыре пакета с героином весом два килограмма. Еще семь пакетов и более сотни свертков с тем же веществом полицейские нашли у них дома.

Общий вес изъятого наркотика составил 5,5 килограмма, передает сайт "Подмосковье сегодня". Злоумышленники находятся под стражей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы.