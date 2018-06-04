В Новгородской области загорелась птицефабрика

Ранним утром 4 июня на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на территории птицефабрики в населенном пункте Переезд Крестецкого района Новгородской области, передает РИА ФАН. Для борьбы с огнем на место прибыли 30 человек, было привлечено 11 единиц техники. Полностью ликвидировать пожар удалось только через два часа. Информации о пострадавших не поступало.