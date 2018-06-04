Самолет экстренно приземлился в Якутске из-за неисправности

Утром 4 июня из аэропорта Нерюнгри в Якутске вылетел самолет авиакомпании "Якутия" с 36 пассажирами на борту, пишет "Газета.ru". В воздухе на борту сработал датчик о наличии технической неисправности.
Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Спустя 40 минут после взлета воздушное судно приземлилось. Причины произошедшего устанавливает специальная комиссия.
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