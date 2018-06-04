Есть жертвы: под Волгоградом разбился самолет

Неподалеку от населенного пункта Заря во Фроловском районе Волгоградской области потерпел крушение легкомоторный самолет, пишет "Газета.ru". На борту находился только пилот воздушного судна – он погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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