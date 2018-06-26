Перепугавший россиян "портал в другой мир" попал на видео
На опубликованных кадрах видно черное кольцо непонятного происхождения. Сначала местные жители начали распространять информацию о том, что в селе Чара появился принадлежащий пришельцам корабль. Однако позже ученые развеяли эти слухи. Зависшие в воздухе черные кольца оказались распространенным явлением. Подобное фиксировали в Британии, Польше, США, Казахстане и Новосибирске. Сообщается, что это был дымовой вихрь, который может образоваться из-за использования пиротехнического оборудования, передает "Чита.ru".
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