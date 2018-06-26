Тело бизнесмена нашли на яхте после вечеринки под Москвой

В каюте катера на территории элитного яхт-клуба "Галмс" в подмосковных Мытищах было обнаружено тело предпринимателя Сергея Шекланова, передает EG.ru. Точная причина смерти мужчины не сообщается. По предварительным данным, она не криминальная. Следствие склоняется к версии, что речь идет о сердечно-сосудистой недостаточности.
В 2013-2014 годах бизнесмен входил в совет директоров банка "БТА-Казань", передает портал inkazan.ru. На момент смерти был владельцем компаний "Регионгазхолдинг" и "Стрим Ойл".
Пятилетний мальчик сказал свое веское слово
В семье поэта разыгралась трагедия
Телеведущая бросила клич в социальной сети
Артистка планирует вернуться