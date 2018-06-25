Пенсионерка ограбила банк ради подарка внучке

Пожилая жительница Ленинградской области организовала банду и ограбила банк. На преступление она пошла, чтобы купить внучке квартиру на свадьбу.



Пенсионерка долгое время торговала самогоном. Однако на своем "бизнесе" она смогла накопить только 500 тысяч рублей.

Тогда женщина решилась на отчаянный шаг, достойный сюжета голливудского боевика. Она собрала банду, подключив двух сообщников. Стать подельниками согласились сын ее подруги и кассир банка, сообщает Telegram-канал Hue.

Согласно задуманному, молодой человек в маске притворился грабителем, а кассир отдала ему 530 тысяч рублей. Однако злоумышленник допустил ошибку – снял маску сразу, как только вышел на улицу из отделения банка.

В полицию грабителя сдали прохожие. Теперь фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.

Примечательно, что пожилые люди нередко становятся организаторами преступлений. Как писали Dni.Ru, в городе Пугачеве Саратовской области 72-летняя пенсионерка решила ограбить магазин по схеме из детективного сериала. Однако уйти с наживой старушке не удалось: сработала сигнализация, после чего прибыли стражи порядка и взяли преступницу с поличным.

