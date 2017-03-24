Пенсионерка ударила электрошокером не уступившую место школьницу

В Ульяновске агрессивная пенсионерка ударила электрошокером 16-летнюю школьницу. Женщину вывел из себя отказ девочки уступить ей место в автобусе.

Пенсионерка вошла в автобус и не обнаружила свободных мест. Увидев сидящую школьницу, пожилая дама подошла к ней и потребовала встать. При этом она заявила девочке, что в случае отказа "поджарит как котлету", передает РЕН ТВ.

В ответ подросток предложил ей пересесть в автобус, идущий "до дурдома", что вывело старушку из себя. Она достала из сумочки электрошокер и ударила школьницу в грудь. Та упала и разбила лицо, а хулиганка невозмутимо заняла освободившееся место.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, а агрессивная пассажирка скрылась с места происшествия. По словам пострадавшей, они с родителями написали заявление в правоохранительные органы.

Интересно, что пожилые люди ведут себя так нередко. Как писали Dni.ru, в городе Пугачеве Саратовской области 72-летняя пенсионерка решила ограбить магазин по схеме из любимого детективного сериала. Однако уйти с наживой старушке не удалось: сработала сигнализация, после чего прибыли стражи порядка и взяли преступницу с поличным.