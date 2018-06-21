При пожаре в санатории пострадала женщина с ребенком

На территории пансионата "Арсенал" в Евпатории произошел пожар, передает Пятый канал. Площадь возгорания составила 280 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуировали 30 человек. Сообщается о шести пострадавших, среди которых – женщина с семилетним ребенком. Их доставили в больницу. Также госпитализация потребовалась для одного мужчины с ожогами второй и третьей степени.
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