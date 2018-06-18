Пожилой мужчина с инфарктом неделю бегал от врачей

На протяжении недели 56-летний житель Тюмени фактически бегал от врачей, передает портал nashgorod.ru. Мужчина игнорировал жжение за грудиной, отдышку и другие симптомы инфаркта миокарда. Когда его самочувствие ухудшилось, а в список проявлений болезни добавился сухой надсадный кашель, жена упорного тюменца настояла на обращении к врачам.

Прибывшие медики сделали мужчине кардиограмму и обнаружили у него признаки острой фазы развития инфаркта миокарда. После оказания первой помощи больной попытался отказаться от госпитализации. Однако получив необходимые пояснения относительно тяжести своего состояния, все же согласился лечь в больницу.

В кардиоцентре пациента сразу отправили в блок реанимации. Через несколько дней его перевели в отделение неотложной кардиологии. Мужчине сделали коронароангиографию, поставили стент, а позже установили электрокардиостимулятор. В общей сложности он провел в клинике две недели.