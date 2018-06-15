Жуткая трагедия в Новокузнецке потрясла Россию

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства трагедии, которая случилась в Новокузнецке. Местный житель убил супругу и себя, оставив сиротами пятерых детей.



По официальной версии, причиной семейной драмы стал бытовой конфликт. Родственницы супругов рассказали, что оба погибших по характеру и поведению были похожи друг на друга. Никто не ожидал, что семейная жизнь может закончиться жуткой трагедией.

Однако многочисленные конфликты, по мнению следователей, все-таки привели к печальному исходу. Сообщается, что 46-летний житель Новокузнецка пришел к офису, где работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он выстрелил в нее, после чего зашел в здание и покончил жизнь самоубийством.

"Юра был ужасным человеком, Аня была ему под стать", – заявила родственница одного из погибших. При этом она отметила, что семья убитой женщины была примерная. Ее отец и два родных брата являются служителями церкви, передает телеканал "360".

Знакомая семейной пары рассказала, что причиной нападения мужчины на супругу могла стать "чрезмерная привязанность к жене". Она подчеркнула, что Юрий регулярно посещал храм и полностью зависел от супруги, которая занималась бизнесом.

Напомним, что происшествие случилось в Новокузнецке в пятницу, 15 июня. Мужчина пришел к супруге на работу и открыл стрельбу.

Изначально журналисты распространяли информацию о том, что после убийства местный житель забаррикадировался в здании и его пришлось брать штурмом. Однако в полиции это не подтвердили.