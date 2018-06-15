Опубликованы кадры с места захвата заложников в Новокузнецке

Житель Новокузнецка открыл стрельбу на одной из улиц города. Он убил бывшую жену, передает Пятый канал. После этого злоумышленник ворвался в офисное здание и взял сотрудников в заложники.

Когда группа захвата ворвалась в помещение, силовики нашли тело стрелка. По предварительным данным, он был недоволен страховой выплатой, из-за чего открыл стрельбу. Обстоятельства ЧП устанавливаются, сообщает "360".