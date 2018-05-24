Убивший пятерых соседей россиянин попрощался с семьей перед смертью

52-летний житель Якутии хладнокровно убил пять человек, не пощадив даже ребенка. Громкое дело начинает обрастать подробностями.



Стрельбу в селе Булгунняхтах Хангаласского улуса устроил местный житель. Его жертвами стали пять человек, включая маленького ребенка.

В бойне удалось выжить лишь девочке, которая смогла убежать и спрятаться, передает ysia.ru. На данный момент установлены некоторые детали произошедшего и восстановлена картина событий.

Перед началом стрельбы житель Якутии позвонил родственнице и рассказал о ссоре с соседями. Они злоупотребляли спиртным и часто конфликтовали с ним, сообщают сельчане.

Так, утром 24 мая произошла очередная ссора. Соседи пришли к мужчине и, предположительно, стали выпрашивать у него деньги на выпивку, пишет Life.ru. Стоит отметить, что существует и другая версия, согласно которой конфликт возник из-за уборки территории.

Сообщается, что спустя какое-то время житель Якутии ворвался в дом соседей, где в этот момент находились отец и сын. Они стали первыми жертвами стрелка.

На звуки выстрелов вышел другой мужчина, которого местный житель убил на месте. Отмечается, что погибший только вчера вернулся в поселок, до этого он находился в якутской больнице.

В этот момент рядом с местом преступления проходила женщина с двумя детьми, которая возвращалась с последнего звонка из местной школы. Все они также попали под огонь. Женщина и ее несовершеннолетний сын умерли на месте, девочке удалось убежать.

После этого стрелок снова позвонил сестре и сообщил, что все уладил, передает Telegram-канал Mash. Убийца попрощался с родственницей и покончил с собой.

Представители администрации села заявили, что преступник недавно приобрел дом, расположенный на Лесной улице. Он жил один и нередко конфликтовал с окружающими.

По некоторым данным, мужчину считали психически неустойчивым. "Он был очень нелюдим, ни с кем из местных не общался. У него даже окна были заколочены решеткой. У него была какая-то мания преследования. Раньше мы за ним не наблюдали агрессии, но всегда казался странным. Мы никогда не думали, что он может совершить такое зверство", – рассказал один из местных жителей.