Ростовского врача лишили работы за смерть новорожденного

Гинеколог одной из больниц в Ростовской области признан виновным в причинении смерти по неосторожности новорожденному. Он осужден на один год и шесть месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок восемь месяцев, сообщает rostovgazeta.ru.

Как установили следователи, заведующий отделением акушерства и гинекологии районной больницы во время родов у одной из пациенток своевременно не принял решение о кесаревом сечении. Действия врача привели к рождению ребенка в состоянии асфиксии, а впоследствии – к его смерти.