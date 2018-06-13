Бандиты в масках ограбили продуктовый магазин в Уфе

В Уфе двое неизвестных
в масках ограбили продуктовый магазин, сообщает mkset.ru. В объектив камеры
видеонаблюдения попало избиение сотрудника торговой точки, который попытался
выхватить свой ноутбук из рук грабителей.
Инцидент произошел ночью. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.
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