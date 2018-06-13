Да будет свет: Крым приходит в себя после жуткого блэкаута

Полуостров Крым неожиданно остался без электроэнергии из-за аварии на подстанции "Тамань", расположенной на территории Краснодарского края. Объекты социальной сферы перевели на резервные источники питания, после чего сбой был полностью устранен.

Управление обеспечения мероприятий гражданской защиты сообщает, что в Севастополе оперативно запустили резервные источники питания, обеспечивающие электроснабжение. Также стало известно, что медицинские учреждения работают в штатном режиме. "Больницы обеспечены резервными источниками питания, которые уже запустили в работу", – рассказали в Департаменте здравоохранения.

Кроме того, ресурсоснабжающие компании и коммунальные службы продолжают работать в соответствии с графиком. Были задействованы и резервные источники питания.

Стоит отметить, что преждевременную панику местных жителей спровоцировали сообщения о сбое в социальных сетях. Люди попросту начали гадать о причинах произошедшего, передает Russia Today.

Однако ситуацию поспешил прояснить глава полуострова Сергей Аксенов. "В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено", — заверил он, призвав крымчан сохранять спокойствие.

Информацию об отключении электричества на полуострове также прокомментировал член комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма Николай Юревич. По его словам, все предприятия, связанные с жизнеобеспечением полуострова, уже работают. Кроме того, запущены бесперебойные источники электроэнергии.

Юревич напомнил, что жители Крыма переживали и более тяжелые времена, когда Украина отключала весь полуостров от электроэнергии. "Был так называемый блэкаут, и мы с достоинством вышли из этой ситуации. Все будет нормально, крымчане готовы к любым испытаниям", – резюмировал он.

Позже стало известно, что cпециалисты "Россетей" полностью восстановили работу крымского энергомоста. Потребовалось чуть более часа на возобновление подачи электроэнергии. Для ликвидации дефицита мощности задействовали мобильные газотурбинные электростанции на полуострове.

Напомним, что 13 июня часть Крыма осталась без электроэнергии. В частности, практически полностью был обесточен Севастополь. Также света не было в Симферополе и ряде соседних населенных пунктов.

