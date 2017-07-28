В Крыму в разгар курортного сезона случился блэкаут

Крымский полуостров остался без электричества в самый разгар курортного сезона. Все четыре нитки энергомоста Кубань – Крым отключены в результате срабатывания противоаварийной автоматики.

В крупных городах республики встали троллейбусы, не работают светофоры, нет света в жилых домах и на предприятиях. Известно, что аэропорт Симферополя функционирует в штатном режиме. Защита сработала со стороны Тамани, в Краснодарском крае.

Электричество пропало на полуострове около 14:00, в середине рабочего дня. Обесточены Симферополь, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь и другие города.

Первая нитка энергомоста из Кубани в Крым была запущена в декабре 2015 года президентом России Владимиром Путиным, через несколько недель в эксплуатацию ввели вторую. На полную мощность энергомост был выведен в мае 2016-го, напоминает Lenta.ru.

Крупнейшие инфраструктурные объекты сейчас подключают к резервным источникам питания, а в местном управлении МЧС России проходит заседание оперативного штаба в связи с отключением электроэнергии в республике.

Ранее министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик заявил, что полуостров остался без света, власти региона работают над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение, сообщает РИА Новости.





Накануне МЧС опубликовало предупреждение о сложных погодных условиях 28 и 29 июля. "Крымэнерго" прогнозировало, что из-за шторма возможны отключения электричества.

Проблемы с электроснабжением были в Крыму и ранее. В ноябре 2015 года полуостров оказался обесточен после подрыва украинскими националистами опор ЛЭП в Херсонской области. Тогда еще республика получала электричество с Украины. В регионе на несколько дней пришлось ввести режим ЧС и установить график веерных отключений энергии.



