"Лежит все": Крым остался без электричества и мобильной связи

В Крыму серьезные перебои с электричеством. Известно, что обесточена вся территория полуострова, в том числе Севастополь.



Территория всего Крыма осталась без света и сотовой связи. "Произошло массовое техническое отключение на линии. Причины выясняются, время на выяснение – два часа", – сообщает источник.

Инцидент успел прокомментировать глава полуострова Сергей Аксенов, который подтвердил проблемы с электричеством на полуострове. "На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света", – написал он в Twitter. Аксенов пообещал, что в ближайшее время энергоснабжение будет восстановлено, передает Russia Today.

Уточняется, что из-за перебоя в Севастополе не работают банки и терминалы, а также нет электричества в домах и торговых центрах. Из-за этого на автозаправках пришлось запустить дизель-генераторы. В частных домах также слышна работа генераторов малой мощности.

Как рассказал Dni.Ru один из очевидцев, Wi-Fi не работает повсеместно, все кафе остались без света. "Холодильники также перестали работать, в туалет приходится ходить с фонарем. Еду разогревать негде. Появилась проблема, связанная с зарядкой телефонов. Как быть вечером, непонятно", – сообщил он.

Напомним, что в 2015 году Крым был полностью обесточен из-за подрыва опор линий электропередачи, идущих с Украины. На территории полуострова был введен режим ЧС, а также графики аварийных отключений электричества. Для улучшения ситуации начали запуск энергомоста из Краснодарского края, который полностью заработал в мае 2016 года.