Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
Сладкова откроет новый сезон шоу "Сердца за любовь" на канале СТС Love. "Это будет еще круче, чем раньше. Девушки будут наглее, парни – красивее и горячее", – утверждают создатели программы.
Судя по кадрам со съемок первого выпуска, челябинская дива по-прежнему делает ставку на свои формы и раскрепощенность. Уже известно, что Сладкова оказалась на руках у одного из участников шоу, передает Ura.ru.
Остановится ли уроженка Челябинска на нем или захочет ознакомиться с полным ассортиментом женихов, можно будет узнать в премьерной серии. Первый выпуск запланирован на 14:00 пятницы, 8 июня.
Ранее Лариса Сладкова планировала выдвигаться на выборы президента России. До этого эпатажная телеведущая высказывалась о намерении стать депутатом Госдумы от "Партии пенсионеров".
Напомним, манерная блондинка Сладкова начала сводить с ума пользователей YouTube несколько лет назад. Девушка, похожая на жертву пластической хирургии, вела прогноз погоды на челябинском канале и выкладывала видео в Сеть.
Комментаторы отмечали неправдоподобно пухлые губы и неестественно большой размер ее бюста. Тем не менее, ролики Сладковой набирали сотни тысяч просмотров и становились вирусными.
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