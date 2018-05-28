В Якутске избили продавщицу с самыми широкими бровями

Ранним утром 28 мая в Якутске прославившаяся на всю Россию благодаря своим огромным бровям продавщица Анжелика Протодиаконова повздорила с компанией из трех мужчин. Словесная перепалка закончилась тем, что один из оппонентов ударил девушку по голове, передает Eg.Ru.
После этого и ее, и обидчика отвезли в полицию, где оба написали объяснительные. Якутская красотка намерена пройти медицинскую экспертизу, чтобы дать делу ход.
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