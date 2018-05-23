Душераздирающая история умершей от рака Дарьи Стариковой

Караченцов попал в больницу Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Россиянам разрешат выборочно платить за коммуналку
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
партнеры
Среда 23 мая
Лента новостей
22:07
Бывший возлюбленный вытер ноги о Дженнифер Энистон
21:53
Мужчина напал на девочек в Битцевском лесу
21:50
Раскрыты подробности встречи американских военных с НЛО
21:25
В Зеленограде кастрировали приезжего
21:19
Захарова ответила дочери предателя Скрипаля
21:13
Долгий сон в выходные продлевает жизнь
21:12
Рыдающая звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о своей беде
21:07
В семейные дрязги Спартака Мишулина втянули Алексея Петренко
20:39
Сергей Безруков: Мы с Аней снова ждем пополнение в семье
20:39
Дочь предателя Скрипаля надменно высказалась о России
19:41
"Единая Россия" пообещала не бронзоветь
19:13
Святой Панин: актера внезапно оскорбил вопрос об онанизме
18:57
Возмущенная дочь Жасмин резко пресекла сравнения с отцом
18:35
Макрон везет престарелую жену к Путину
18:11
Роскошная Вайкуле удовлетворила недоуменного Киркорова
17:55
Родители подали в суд на 30-летнего безработного отпрыска
17:41
Актриса Климова объяснила свой провал в шоу "Голос"
17:32
"Голого" ведущего затравили после появления на шоу
17:20
Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву
17:16
Дачные ворота оформили подписку на платные мобильные сервисы
17:05
Госдума и бизнес найдут баланс интересов
16:38
Названа страшная опасность офисной работы
16:19
"Меня это достало": взорвавшаяся Волочкова откровенно о смене пола
15:57
Тяжело без газа: Болгария идет на поклон к Путину
15:55
Пьяная москвичка обгорела при попытке прикурить от костра
15:46
Эксперт: "Единая Россия" делает ставку на открытость
15:31
"Вплоть до удушения": заменивший Табакова Машков пошел на крайние меры
15:28
Загулявшая Мишулина излила желчь на Первый канал
15:18
Человечеству предрекли тотальное ожирение
15:16
Рапунцель из "Дома-2" забыла новорожденную дочь в ресторане
15:07
Тренеры устроили жестокую драку в элитном фитнес-клубе Москвы
15:05
"Всем дает бесплатно": Милявская об артистах в постели Киркорова
14:56
Бортпроводник прославился сексуальным танцем в полете (видео)
14:34
Предприимчивый Кудрин построит министров Медведева
14:27
Ведущая "Орла и решки" прикрыла голую грудь едой
14:25
Российский актер из "Игры престолов" описал съемку сцен секса
14:17
Россиян перепугали дефицитом мяса и рыбы
14:04
Ученые нашли дешевую диету для желающих похудеть
13:58
Москва готова к чемпионату мира по футболу
13:55
Слепоту начнут лечить водорослями
13:51
Володин о контрсанкциях: Если страна защищена, значит, будет защищен и бизнес
13:46
Первое интервью мужа Шурыгиной: Зажечь меня сразу у нее не получается
13:15
На выступлении Марии Захаровой произошло ЧП
12:38
Алина Кабаева откровенно о замене Ирины Винер
12:35
Известная телеведущая бросилась под ошалевшего коня (видео)
12:25
Английские футболисты боятся везти семьи в Россию на ЧМ-2018
12:10
Топ-7 травм велосипедистов
12:04
Виктория Боня сбежала с места страшной аварии
11:44
Москвичи полюбили МЦК
11:28
Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась
11:24
Раскрыта тайна звезд сериала "Практика"
11:14
Сами виноваты: названа главная причина "эпидемии" рака
11:04
Взбудораженные родственники рассказали о состоянии Караченцова
10:38
Склочница Маркл плетет интриги с Трампом после свадьбы
10:14
Больного раком Караченцова сразила новая напасть
10:11
Звезд популярного шоу обругали за секс в душе (видео)
10:03
"Что-то отсосала": Пугачева раскрыла интимный секрет
10:00
В России хотят запретить сервис Booking
09:51
Нюта Федермессер решила поддержать Сергея Собянина
09:36
Гибель человечества изменит Солнечную систему
09:24
Беременная Лера Кудрявцева ушла
09:18
Оплеванный Кержаков объявился без обручального кольца
09:01
Знаменитая певица разделась в ванной в прямом эфире
09:00
Скончался известный российский кинооператор
08:29
Сексуальная Малышева без очков произвела фурор
08:27
Благодарный Богу Киев присвоил Крымский мост
08:25
Порошенко оставил Украину без денег глупым выходом из СНГ
08:05
В США умер знаменитый писатель
22:03
На вокзале потертого Билана послали за "бомж-пакетом"
21:49
Тимати пошел по пятам затравленного Киркорова
21:45
Обнаглевший Порошенко шантажирует Россию
21:44
В московском метро произошло задымление
21:36
Российской группе запретили петь на "Евровидении"
21:27
Разбившийся в аварии водитель скорой спас ребенка и умер от инфаркта
21:19
Меган Маркл подлизывается к коварной мачехе принца Гарри
21:00
Сборной России по футболу вынесли вердикт из-за допинга
20:54
В Подмосковье мужчина погиб после обвала грунта
20:26
В российских школах детям-диабетикам нечего есть
20:21
Безумные регионы: иркутсткому экстрасенсу подожгли машину за предсказание смерти
20:11
Когда родит разведенка Энистон
19:59
Как Госдума и бизнес вместе работают над законами
19:57
Отчаявшуюся жену Кержакова изолировали врачи
19:31
Как "Единая Россия" голосовала по кандидатуре Кудрина
19:19
Захарова осадила Украину за призыв взорвать Крымский мост
18:49
Больная раком девушка умерла после жалобы Путину
18:40
Татуированный Галкин разыскал пропавшего отца
18:20
Одно яйцо спасает от инфаркта
18:07
Завистница Шурыгина напала на Бузову
17:52
Жуткие кадры с места массовой аварии в Москве
17:42
В Москве загорелась гостиница "Измайлово"
17:18
Третьяк прошелся по проигравшим ЧМ-2018 хоккеистам
17:14
В ДНР взорвали рейсовый автобус
17:05
На западе Москвы произошла авария с машиной скорой
16:47
"До последнего улыбался": вдова о трудной жизни с умирающим Хворостовским
16:39
"Что бы еще вырезать": Ягудин перенес операцию на голове
16:28
Патрикам добавили дальневосточного колорита
16:20
В Подмосковье произошел крупный пожар
16:03
Лауреаты премии "Лучшие в РОССИИ \Best.ru" – 2017. Блок "Компания Года"
15:57
"Надо улыбаться": на что пошла мать ради Кончаловской
15:55
Под Воронежем юноша искромсал топором мать и отца
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кожевникова бьется в припадке от выходки Цымбалюк-Романовской
Солнцев пнул собравшуюся на "Евровидение" безголосую Бузову
Шукшина беспощадно выставила на улицу новорожденного правнука
Беременная Лера Кудрявцева ушла
Певец Евгений Осин разбился на мотоцикле
Меган Маркл подлизывается к коварной мачехе принца Гарри
Регионы

Душераздирающая история умершей от рака Дарьи Стариковой

Дарья Старикова. Кадр youtube.com
Стали известны подробности жизни девушки из Апатитов, ставшей известной после прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Родные и друзья рассказали о том, о чем мечтала в больнице Дарья.  
прочитано 4852 раза

Скончавшаяся 22 мая в столичном институте имени Герцена жительница Мурманской области запомнилась россиянам после диалога с главой государства 15 июня. Девушка боролась с IV стадией рака в условиях практически полного отсутствия квалифицированной медицинской помощи, но силы оказались не равными.

ПО ТЕМЕ

Решилась судьба дочери скончавшейся от рака Дарьи Стариковой

Больная раком девушка умерла после жалобы Путину

Больная раком девушка попала в реанимацию после вопроса Путину

История Даши тронула миллионы людей. До последнего все верили, что произойдет чудо, что вскоре ее маленькая дочка опять будет рядом с мамой.

Даша рано осталось сиротой – ее мама умерла, а об отце практически ничего не известно. Ее растил старший брат, а после 18 лет она уже стала жить самостоятельно и вскоре родила дочурку. Отец ребенка принимать участие в судьбе малышки отказался.

По словам подруги девушки Светланы Морозовой, Даша всегда была веселым и жизнерадостным человеком и очень заразительно смеялась. Когда дочка немного подросла, Дарья вышла на работу. Сначала она трудилась кондуктором, а затем стала продавцом в одном из местных магазинов.

С ребенком ей помогала тетя Любовь Тулупова, которая теперь станет опекуном девочки, передает "Московский комсомолец". "Все началось абсолютно на ровном месте. У Дашки ни с того ни с сего заболела спина. Ничто не помогало, поэтому она решила идти к врачу", – вспомнила другая приятельница девушки Мария. А дальше была история болезни Даши известна: ей поставили неверный диагноз, из-за чего было упущено драгоценное время.

 

 

Диагноз "рак" для Стариковой был шоком, но она решила бороться до конца. "Она всегда очень любила жизнь, умела радоваться мелочам, вещам, на которые многие другие просто не обращают внимания", – рассказала подруга Даши.

Практически сразу после обращения к Владимиру Путину Дарью перевезли на лечение в Москву, где ее пытались спасти лучшие онкологи страны. "Сначала ее сообщения были совсем безнадежные, казалось, она не верила, что что-то уже может помочь. Но после операции, перед Новым годом, мне показалось, что у нее появилась надежда на выздоровление. Она писала, что стала набирать вес, чувствует себя лучше и даже начала строить планы. Все думала, как приедет к дочке на праздник с подарками", – поделилась подруга.

По словам дальней родственницы Даши, она мечтала о том, как 1 сентября поведет дочурку в первый класс. Но коварная болезнь победила… Дарью Старикову похоронят в родных Апатитах. 

Автор: Валерия Нарская23 мая 2018, 19:59

комментарии

Политика

Макрон везет престарелую жену к Путину
Предприимчивый Кудрин построит министров Медведева
Порошенко оставил Украину без денег глупым выходом из СНГ
"Маразм крепчает": Киеву отвесили пендель за атаку на Крымский мост

Шоу-бизнес

Рыдающая звезда "Битвы экстрасенсов" рассказала о своей беде
В семейные дрязги Спартака Мишулина втянули Алексея Петренко
Сергей Безруков: Мы с Аней снова ждем пополнение в семье
Святой Панин: актера внезапно оскорбил вопрос об онанизме

Проишествия

Тренеры устроили жестокую драку в элитном фитнес-клубе Москвы
Новый битцевский маньяк нападает на женщин с детьми
Подросток сжег дотла дом родителей за отказ купить телефон
Экстренная посадка пассажирского лайнера без шасси попала на видео

Lifestyle

Российский актер из "Игры престолов" описал съемку сцен секса
Шнур преподал рэперам урок в новом клипе "Касты"
Брэд Питт отказался от денег и начал работать за еду
Первый канал объявил о своем переименовании
Шоу-бизнес

Виктория Боня сбежала с места страшной аварии

Бывшая подруга "слила" компромат на звезду "Дома-2"
Спорт

Алина Кабаева откровенно о замене Ирины Винер

Прославленная спортсменка дала интервью
Шоу-бизнес

Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву

Женщина требует алименты
Шоу-бизнес

В семейные дрязги Спартака Мишулина втянули Алексея Петренко

Дочь легендарного артиста намерена идти до конца

Гороскоп

36-летняя Меган Маркл не может родить наследника принцу Гарри
Когда родит разведенка Энистон
Астрологический прогноз с 21 по 27 мая
Совет на выходные

Фоторепортажи

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась
Неуловимый Кай Метов объявился у Казаченко
Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля
41-летняя Наталия Орейро выглядит как девочка

Спорт

Алина Кабаева откровенно о замене Ирины Винер
Английские футболисты боятся везти семьи в Россию на ЧМ-2018
Сборной России по футболу вынесли вердикт из-за допинга
Третьяк прошелся по проигравшим ЧМ-2018 хоккеистам

Регионы

Душераздирающая история умершей от рака Дарьи Стариковой
Безумные регионы: 33-летняя уфимка умерла после пластики груди
Ужасные подробности убийства многодетной матери на Кубани
В российских школах детям-диабетикам нечего есть
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru