Душераздирающая история умершей от рака Дарьи Стариковой

Стали известны подробности жизни девушки из Апатитов, ставшей известной после прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Родные и друзья рассказали о том, о чем мечтала в больнице Дарья.



Скончавшаяся 22 мая в столичном институте имени Герцена жительница Мурманской области запомнилась россиянам после диалога с главой государства 15 июня. Девушка боролась с IV стадией рака в условиях практически полного отсутствия квалифицированной медицинской помощи, но силы оказались не равными.

История Даши тронула миллионы людей. До последнего все верили, что произойдет чудо, что вскоре ее маленькая дочка опять будет рядом с мамой.

Даша рано осталось сиротой – ее мама умерла, а об отце практически ничего не известно. Ее растил старший брат, а после 18 лет она уже стала жить самостоятельно и вскоре родила дочурку. Отец ребенка принимать участие в судьбе малышки отказался.

По словам подруги девушки Светланы Морозовой, Даша всегда была веселым и жизнерадостным человеком и очень заразительно смеялась. Когда дочка немного подросла, Дарья вышла на работу. Сначала она трудилась кондуктором, а затем стала продавцом в одном из местных магазинов.

С ребенком ей помогала тетя Любовь Тулупова, которая теперь станет опекуном девочки, передает "Московский комсомолец". "Все началось абсолютно на ровном месте. У Дашки ни с того ни с сего заболела спина. Ничто не помогало, поэтому она решила идти к врачу", – вспомнила другая приятельница девушки Мария. А дальше была история болезни Даши известна: ей поставили неверный диагноз, из-за чего было упущено драгоценное время.

Диагноз "рак" для Стариковой был шоком, но она решила бороться до конца. "Она всегда очень любила жизнь, умела радоваться мелочам, вещам, на которые многие другие просто не обращают внимания", – рассказала подруга Даши.

Практически сразу после обращения к Владимиру Путину Дарью перевезли на лечение в Москву, где ее пытались спасти лучшие онкологи страны. "Сначала ее сообщения были совсем безнадежные, казалось, она не верила, что что-то уже может помочь. Но после операции, перед Новым годом, мне показалось, что у нее появилась надежда на выздоровление. Она писала, что стала набирать вес, чувствует себя лучше и даже начала строить планы. Все думала, как приедет к дочке на праздник с подарками", – поделилась подруга.

По словам дальней родственницы Даши, она мечтала о том, как 1 сентября поведет дочурку в первый класс. Но коварная болезнь победила… Дарью Старикову похоронят в родных Апатитах.