Решилась судьба дочери скончавшейся от рака Дарьи Стариковой
В оформлении необходимых документов родственникам Дарьи Стариковой помог муниципалитет Апатитов. Тетя стала опекуном, а семилетняя девочка в этом году пойдет в первый класс, уточнили в администрации города.
Рассматривается вопрос оказания материальной помощи семье. Как сообщили в правительстве Мурманской области, ребенок будет получать пенсию по утере кормильца. "Министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать до величины прожиточного минимума – до 12,5 тысячи рублей", – заявили в пресс-службе областной администрации.
В последний путь Дарью проводят на ее малой родине, отметил глава горадминистрации. "Она будет похоронена в городе Апатиты. Точную дату я не знаю, но мы этим занимаемся и сделаем все очень достойно", – цитирует Николая Бову "Комсомольская правда".
По словам чиновника, все расходы возьмет на себя компания "Фосагро". Власти региона и градообразующее предприятие также будут оказывать помощь семье девушки.
Пожаловавшуюся Путину девушку похоронят https://t.co/4Vg81Le3v6 #ВладимирПутин #ДарьяСтарикова #Апатиты pic.twitter.com/lEzOuTbBCD— Пульс-Планеты247 (@pulsplanety247) 23 мая 2018 г.
Дарья Старикова во время прямой линии с президентом рассказала, что врачи ошибочно диагностировали межпозвоночный остеохондроз. Позже выяснилось, что у нее рак четвертой стадии. В разговоре с Владимиром Путиным она указала и на проволочки в системе медицинского обслуживания Апатитов.
Глава государства пообещал разобраться в проблеме. После прямой линии в отношении ответственных лиц возбудили уголовное дело о халатности, а пациентку отправили на лечение в Москву. 22 мая стало известно, что Дарья скончалась в одной из столичных клиник, пишет сетевое издание М24.
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