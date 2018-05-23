Решилась судьба дочери скончавшейся от рака Дарьи Стариковой

Дочь Дарьи Стариковой, скончавшейся от рака, передали родственникам. Опекунство оформлено на тетю девочки.

В оформлении необходимых документов родственникам Дарьи Стариковой помог муниципалитет Апатитов. Тетя стала опекуном, а семилетняя девочка в этом году пойдет в первый класс, уточнили в администрации города.

Рассматривается вопрос оказания материальной помощи семье. Как сообщили в правительстве Мурманской области, ребенок будет получать пенсию по утере кормильца. "Министерство социального развития Мурманской области будет доплачивать до величины прожиточного минимума – до 12,5 тысячи рублей", – заявили в пресс-службе областной администрации.

В последний путь Дарью проводят на ее малой родине, отметил глава горадминистрации. "Она будет похоронена в городе Апатиты. Точную дату я не знаю, но мы этим занимаемся и сделаем все очень достойно", – цитирует Николая Бову "Комсомольская правда".

По словам чиновника, все расходы возьмет на себя компания "Фосагро". Власти региона и градообразующее предприятие также будут оказывать помощь семье девушки.

Дарья Старикова во время прямой линии с президентом рассказала, что врачи ошибочно диагностировали межпозвоночный остеохондроз. Позже выяснилось, что у нее рак четвертой стадии. В разговоре с Владимиром Путиным она указала и на проволочки в системе медицинского обслуживания Апатитов.

Глава государства пообещал разобраться в проблеме. После прямой линии в отношении ответственных лиц возбудили уголовное дело о халатности, а пациентку отправили на лечение в Москву. 22 мая стало известно, что Дарья скончалась в одной из столичных клиник, пишет сетевое издание М24.