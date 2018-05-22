Больная раком девушка умерла после жалобы Путину

Жительница Апатитов Дарья Старикова, которая в ходе прямой линии пожаловалась президенту России Владимиру Путину на проблемы с медициной в городе, умерла от рака. Девушка скончалась в одной из клиник столицы.

Из-за плохой диагностики 25-летней Дарье поздно поставили диагноз "рак". Девушки не стало 22 мая.

Как сообщил Telegram-канал Mash, болезнь была на неизлечимой стадии. После разговора с главой государства во время прямого эфира в 2017 году в Апатитах появились новые врачи-онкологи, была отремонтирована поликлиника и проведены губернаторские проверки, передает EG.ru.

Старикову госпитализировали в Мурманск, а затем в Москву. В столице она прошла два курса химиотерапии. После уменьшения опухоли вдвое Дарью прооперировали.

Только вчера в мурманских СМИ были опубликованы пожелания выздоровления землячке. Отмечалось, что девушка появлялась в соцсетях в конце марта.

Напомним, пока жительницу Апатитов лечили от остеохондроза, болезнь дошла до четвертой стадии. Тогда она рассказала главе государства о том, что изначально ей поставили диагноз "межпозвоночный остеохондроз". Было назначено неправильное лечение, а драгоценное время было упущено.