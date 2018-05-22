Больная раком девушка умерла после жалобы Путину
Из-за плохой диагностики 25-летней Дарье поздно поставили диагноз "рак". Девушки не стало 22 мая.
Как сообщил Telegram-канал Mash, болезнь была на неизлечимой стадии. После разговора с главой государства во время прямого эфира в 2017 году в Апатитах появились новые врачи-онкологи, была отремонтирована поликлиника и проведены губернаторские проверки, передает EG.ru.
Старикову госпитализировали в Мурманск, а затем в Москву. В столице она прошла два курса химиотерапии. После уменьшения опухоли вдвое Дарью прооперировали.
Только вчера в мурманских СМИ были опубликованы пожелания выздоровления землячке. Отмечалось, что девушка появлялась в соцсетях в конце марта.
Напомним, пока жительницу Апатитов лечили от остеохондроза, болезнь дошла до четвертой стадии. Тогда она рассказала главе государства о том, что изначально ей поставили диагноз "межпозвоночный остеохондроз". Было назначено неправильное лечение, а драгоценное время было упущено.
Появилась новая информация о влюбленных
Президент рассказал в фильме о путче 1991-го
Балерина перепутала стриптиз-клуб и праздник для малышей
Флоранс впервые после смерти любимого супруга дала интервью