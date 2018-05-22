Глава села на Кубани в страхе уволился после зверского убийства
Неравнодушные местные жители собрались вместе и потребовали у Жаркова расследовать кровавую расправу. Вероятно, у чиновника проснулась совесть и осознание собственного бездействия в вопиющем деле.
Решение о досрочном прекращении полномочий Жаркова было принято на сессии местного Совета депутатов. Теперь его обязанности возложены на Алексея Букина, ранее являвшегося заместителем главы поселения, передает портал "Кубанские новости".
Ранее, 21 мая в поселке Псебай начались массовые волнения из-за убийства многодетной матери. Жители потребовали от властей расследовать преступление, в совершении которого они подозревают группу подростков. Односельчане убитой убеждены, что виновные могут избежать наказания, так их семьи "имеют вес" на Кубани.
Напомним, по многочисленным свидетельствам жителей села, подростки напали на многодетную мать в темном переулке, изнасиловали, убили и надругались над ее телом. Один из участников "банды" был найден пьяным и в крови недалеко от места преступления.
Появилась новая информация о влюбленных
Президент рассказал в фильме о путче 1991-го
Медики не повезли травмированного артиста в больницу
Певец разоткровенничался с Dni.Ru