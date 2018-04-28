Володин: В Елшанке расселят еще один ветхий барак

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Саратовскую область, которая входит в его избирательный округ. Вместе с главной региона Валерием Радаевым они посетили стройплощадку дома в поселке Елшанка и встретились с жителями-переселенцами из аварийных зданий.



В Елшанку, которая расположена в Ленинском районе Саратова, Вячеслав Володин приезжает уже не первый раз. Прошлой осенью спикер во время рабочего визита встретился с жителями поселка и посмотрел, в каких условиях живут люди.

После этого по личной инициативе председателя Госдумы началась реализация благотворительного проекта – строительство многоэтажного дома для переселенцев. В новое здание переедут жители из 21 ветхого аварийного дома.

В ходе осмотра площадки под будущую многоэтажку к Володину обратилась жительница дома по адресу улица Клубная, 1. Всего в этом здании 14 квартир. При этом в число аварийных домов, запланированных для расселения в рамках проекта, оно не вошло.

По словам спикера, количество квартир в строящемся доме будет увеличено. Их будет не 226, как планировалось, а 240 – добавятся 14 квартир для жителей барака на Клубной, 1. "Будем искать средства", – приводит слова Володина пресс-служба губернатора Саратовской области. Председатель нижней палаты отметил, что на первом этаже здания будет поликлиника, при этом дом нужно сдать уже в следующем году. "Этим вопросом занимается губернатор", – сказал спикер.





Кроме того, в Елшанке будет проведено комплексное благоустройство, построены спортивные объекты и увеличена площадь местной школы, отметил законодатель. "Третий квартал следующего года – сдаем дом и поликлинику, параллельно начинаем заниматься благоустройством поселка и в это же время сдаем обновленную школу", – подчеркнул спикер.

Жители выразили благодарность Вячеславу Володину за участие в решении проблем Елшанки, а также обратились к нему с рядом вопросов относительно ремонта дорог и проездов, замены водопроводных сетей. По словам губернатора Валерия Радаева, уже в этом году будет выделен миллиард рублей на обновление водопроводной сети.





Стоит отметить, что благотворительный проект по строительству жилья для переселенцев из аварийных домов реализуется в Саратовской области впервые. На возведение нового здания перечислены спонсорские средства в размере 90 миллионов рублей. Спикер также участвовал в реализации проекта: из своих личных средств он выделил десять миллионов рублей. Общая стоимость работ составляет 300 миллионов. Планируется, что на месте снесенных домов появится бульвар.





Отметим, что спикер Госдумы часто бывает в своем родном регионе и помогает жителям решать важные социальные проблемы. В частности, серьезные решения были приняты относительно обманутых дольщиков, которые потеряли свои деньги, вложившись в строительство жилья.