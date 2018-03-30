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Общество

Володин отдал на благотворительность половину доходов

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам прошлого года направил около половины своих доходов на благотворительные цели. По некоторым данным, это более 25 миллионов рублей.
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"Вячеслав Володин по итогам 2017 года, как и прежде, половину своих доходов – 25 миллионов 500 тысяч рублей – направил на благотворительность", – приводит агентство "Интерфакс" слова источника в окружении председателя нижней палаты.

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Он отметил, что Володин поддержал благотворительный фонд Чулпан Хаматовой "Подари жизнь" в Москве. Центр занимается оказанием помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями. Также спикер Госдумы оказал поддержку в деле строительства школы для одаренных детей из малообеспеченных семей в Смоленской области.

"Перечислил средства на строительство жилого дома для переселения 226 семей из 21 аварийного дома в поселке Елшанка города Саратова", – сказал источник. Кроме того, добавил он, Володин поддержал детский театр-студию "Театралика" в Саратове.


В минувший четверг председатель нижней палаты парламента поторопил законодателей, которые до сих пор не отчитались о своих доходах за 2017 год. Сроки подачи декларации истекают 1 апреля.

Соответствующие документы сдали 397 депутатов. "У нас в работе еще порядка 37 деклараций, это те, кто взаимодействует еще с соответствующими подразделениями аппарата Государственной думы, а 12 не проявляли активности", – отметил Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

По его словам, аппарат нижней палаты будет работать в пятницу и субботу, а если необходимо, то и в воскресенье, 1 апреля.

Стоит отметить, что Вячеслав Володин уже далеко не первый год перечисляет заработанные средства на благотворительность. Так, в 2016 году он пожертвовал 31 миллион рублей из личных средств. Получателями помощи стала 21 некоммерческая организация - благотворительные фонды, социальные учреждения.

Автор: Иван Поляков30 марта 2018, 13:51

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