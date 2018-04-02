Вскрылись подробности о жутком ляпе охраны "Зимней вишни" во время пожара

Пожар в Кемерово: погибли дети Госпитализация Осина Эксклюзив Покушение на предателя Скрипаля Дом-2

Самое читаемое

Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях
Лечащий врач: Мозг Табакова расплавился от гноя
Реальное число погибших в Кемерово: данные кассиров раскрыли правду
"Позеленел мальчик": Бледанс показала исхудавшего сына
Собчак скандально высказалась о смерти детей в Кемерово
партнеры
Понедельник 2 апреля
Лента новостей
09:03
В Москве женщину забили до смерти
08:38
Когда в Москве растает весь снег
08:31
Почему "Северный поток – 2" станет катастрофой для Украины
08:07
Китайская космическая станция сгорела при подлете к Земле
08:00
Основатель "Театра.doc" внезапно умер
17:57
Исстрадавшейся без секса Бузовой ищут холостяка на ТВ
17:39
Рапунцель из "Дома-2" родила в прямом эфире
17:30
Преснякова пристыдили за странные слова о трагедии в Кемерово
16:59
У Певцова и Дроздовой нашли взрослую дочь
16:24
Малахов рассказал об убийстве тещи
15:48
Малиновская кардинально изменилась из-за скандала
15:19
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
14:56
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
14:39
Студент-русалка покоряет мир
14:13
В Подмосковье иномарка протаранила дом
14:02
Похорошевшей Пугачевой крепко досталось в "потасовке"
13:18
Анфиса Чехова выходит замуж
13:05
От смешной челки до бороды: как менялся Сергей Лазарев
12:07
Рак груди заставил Брежневу обратиться с просьбой
11:47
Высланные из США дипломаты приземлились в Москве
11:32
"Танцы в моей кровати": вкусы маленького сына Плющенко вызвали шок
10:54
Учитель подорвал 20 школьников
10:49
В Москве загорелся рынок "Тропарево"
10:45
Николаев обматерил больного Фадеева
10:16
Меньшова выставила покойного Анофриева жутким изменщиком
10:00
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
20:39
Маликов назвал сына необычным именем
20:27
Мавроди закопали на престижном кладбище Москвы
19:58
Раскрыты зарплаты участников "Дома-2"
18:41
Юдашкина родила сына в Америке
18:24
Самбурская – толстушкам: Удел женщин бутер в складках находить?
17:47
Ужасающие фото кастрировавшего себя актера Сапаева
17:43
Обворожительная Навка поделилась секретом своей красоты
16:48
"Горько плачет": бабушка все еще ждет насмерть забитого актера Сапаева
16:14
"Она будет его облизывать": Жена об уходе Ивана Краско к бывшей
15:51
Певица Натали трагически потеряла третьего ребенка
15:20
Известная певица назвала пожар в Кемерово терактом против Путина
14:15
80-летний Збруев сводит с ума россиянок
14:09
Первый канал обругали за "Смак" с разбитым инсультом Добронравовым
13:43
В московском метро из-за пассажира встали поезда
13:11
Збруев бросил ослепшую бывшую жену в доме инвалидов
12:37
Пожизненно лишенную прав Мару Багдасарян задержали за рулем
12:26
Резко постаревшая Кудрявцева вызвала панику
11:43
Могли быть жертвы: Бузова наплевала на трагедию и устроила шоу
11:07
Нелепые наряды вечно молодой Натали
10:47
У безработного москвича украли внедорожник за 5 млн
10:31
Известного российского актера зверски убили после смены пола
10:11
Страшные тайны: Николя Саркози
09:58
"Идеальна поза кошечки": Шокирующие истории о сексе в "Доме-2"
09:56
Грабитель ударил 31-летнюю москвичку ножом в живот
09:50
Сибирская язва съела 60 человек в центре России
21:58
Кто толкает мир к войне: дело Скрипаля как старт обратного отсчета
21:57
Алкоголик Осин выпрашивает копеечку на жилье
21:50
Отъевшегося на курорте Николаева перепутали с барсуком
21:42
"Юный ангел": сын Преснякова и Подольской покорил россиян
21:18
Устроивший стрельбу Витас прячется от разъяренных соседей
20:50
Исхудавшая Муцениеце молит о помощи
20:46
Американцы сбежали из Петербурга под звон посуды
20:31
Безумные регионы: В Новосибирской области запретили лаять по ночам
20:30
К чему снятся тараканы
20:14
В Москве пьяный пассажир избил кондуктора
19:45
Любовник Волочковой исчез после позорных плясок
19:28
Звезда "Дома-2" бежит из России с детьми на руках
19:16
ЦРУ в истерике атакует российских дипломатов непристойностями
19:15
В Подмосковье пассажирский лайнер чудом избежал крушения
19:06
Шварценеггеру провели экстренную операцию на сердце
18:30
Потерявшего семью Вострикова затравили из-за предательства
18:19
Охранявший "Зимнюю вишню" ЧОП самоликвидировался
18:09
Красотка из "Дома-2" полностью разделась для фото
18:04
Умерла народная артистка России Наталья Попович
18:01
Вкладчики "МММ" устраивают Мавроди тайные похороны
17:37
Школьницы упивались жестоким избиением девочки из-за парня (видео)
17:32
"ЕР" выступила за ужесточение пожарного надзора
17:23
Россия высылает украинских дипломатов
16:46
Оставшемуся сиротой мальчику из Кемерово раскрыли страшную правду
16:42
В Петербурге загорелся колбасный завод (видео)
16:29
Хлеб в десятки раз токсичнее кофе
16:05
Совет на выходные
16:03
Неузнаваемый Евгений Осин теряет память
15:52
Еда из кафе и ресторанов признана опасной
15:51
Макрон подставил Терезу Мэй
15:49
"Постоянно наклоняют": Лукашенко после траура закатил истерику Москве
15:42
Обложили со всех сторон: Запад готовится к войне с Россией
15:32
Сказочное богатство пенсионерки Пугачевой разозлило народ
15:31
Россия вышвырнула польских дипломатов
15:26
В жилом доме в Кемерово произошел крупный пожар
15:25
Володин советует Западу остепениться
15:25
Воробьев с перекошенным от паралича лицом шокировал врачей
15:23
В Москве с высоты шестого этажа рухнул балкон
15:16
Вечно голодная 172-килограммовая девочка стала королевой красоты 
15:16
Мавроди хотят похоронить в космосе
15:14
В Подмосковье мальчик умер из-за отравления "лимонадом"
15:06
Главные события Москвы с 30 марта по 6 апреля
14:58
На почте воровали пенсии мертвых россиян
14:50
Клара Новикова оправдалась за спектакль в день скорби по сгоревшим детям
14:42
Когда в Москве потеплеет
14:19
Потрясенные медики спасают отравившегося Осина
14:16
Педофил три года насиловал девочку на глазах у матери-артистки
14:13
Юморист Александр Морозов выбрал смерть для своего отца
13:57
В Петербурге после жестокого избиения соседом скончалась 80-летняя старушка
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская обвенчались после примирения
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России
Известная певица назвала пожар в Кемерово терактом против Путина
Известного российского актера зверски убили после смены пола
Раскрыты зарплаты участников "Дома-2"
Резко постаревшая Кудрявцева вызвала панику
Регионы

Вскрылись подробности о жутком ляпе охраны "Зимней вишни" во время пожара

Фото: GLOBAL LOOK press/vk.com
При пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово до экстренных служб так и не дошел автоматический сигнал тревоги. Это произошло из-за жуткого ляпа охраны объекта, рассказал директор Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Ринат Еникеев.
прочитано 2072 раза

По словам специалистов, пожарная тревога в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" был переведен на ручное управление. Сигнал о возгорании поступал к охраннику на первый этаж, который должен был выполнять остальные действия вместо автоматики. Однако этого не произошло.

ПО ТЕМЕ

Преснякова пристыдили за странные слова о трагедии в Кемерово

Заперший детей Вострикова в "Зимней вишне" попал на видео

 Смертоносный пожар в Кемерово

Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

"Если бы сигнализация была включена в автоматическом режиме, то мгновенно должны были включиться системы дымоудаления, лифты – опуститься на первый этаж, все эскалаторы должны были переключиться на спуск, а двери эвакуационных выходов – разблокироваться. Но сигнализация находилась в ручном управлении, а потому охраннику самому нужно было нажимать на пульте кнопки оповещения, отключения лифтов и эскалаторов. Он этого не сделал и не оповестил МЧС о пожаре", – цитирует "Российская газета" директора Департамента надзорной и профилактической деятельности МЧС России Рината Еникеева.

Тем временем стало известно, что директор Росгвардии Виктор Золотов поручил подчиненным направить в Следственный комитет обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников кемеровского Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля. Руководство ведомства считает, что они совершили преступление, допустив к работе на объекте массового пребывания неподготовленных охранников.

Выяснилось, что у частной охранной организации "Центр защиты" не было права оказывать охранные услуги в таких местах, как торговые центры. "Если бы такой пункт был у них в лицензии, то сотрудникам охранного предприятия пришлось бы проходить специальное обучение навыкам поведения во время чрезвычайной ситуации. Поскольку никакой подготовки охранники не проходили, они оказались не готовы к такой ситуации и повели себя так, как повели", – цитирует "Коммерсантъ" советника директора Росгвардии Александра Хинштейна.

"Один из охранников не привел в действие систему оповещения, пояснив затем, что он просто растерялся. Другие не приняли мер к эвакуации посетителей, разблокированию пожарных выходов и действий, направленных на помощь гражданам", – добавил он.

Напомним, жуткий пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел днем 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека. По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел. Как писали Dni.Ru, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку из-за пожара.

Автор: Геннадий Куприянов2 апреля 2018, 08:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Леденящие душу снимки из выгоревшего ТЦ в Кемерово

567

комментарии

Политика

Страшные тайны: Николя Саркози
Американцы сбежали из Петербурга под звон посуды
ЦРУ в истерике атакует российских дипломатов непристойностями
Кто толкает мир к войне: дело Скрипаля как старт обратного отсчета

Шоу-бизнес

Первое фото рожденной в прямом эфире дочери Рапунцель из "Дома-2"
Бабушка о Дмитрии Дюжеве: Боюсь, он опять будет звонить, ругаться
Исстрадавшейся без секса Бузовой ищут холостяка на ТВ
У Певцова и Дроздовой нашли взрослую дочь

Проишествия

Известного певца нашли мертвым в собственном доме
Автобус с ехавшими проверять пожароопасность ТЦ журналистами загорелся в пути
Найден исполнитель покушения на предателя Скрипаля
"Отмечали каникулы": дети при пожаре в "Зимней вишне" гибли целыми классами

Lifestyle

Раскрыты секреты нового сезона "Игры престолов"
Известный музыкант полностью излечился от рака
Одержимая 77-летняя балерина шокировала танцами
Как российская певица стала звездой мультфильмов
Шоу-бизнес

"Танцы в моей кровати": вкусы маленького сына Плющенко вызвали шок

Похоже, мальчик предпочитает песни для взрослых
Шоу-бизнес

Рак груди заставил Брежневу обратиться с просьбой

Иногда диагнозы ставят слишком поздно, напомнила звезда
Шоу-бизнес

Зачем Пугачева и Галкин бегут из России

Звезды массово обзаводятся паспортами европейских государств
Шоу-бизнес

Исстрадавшейся без секса Бузовой ищут холостяка на ТВ

Певица станет главной героиней нового шоу

Гороскоп

Совет на выходные
Специалист об ухудшении состояния онемевшего от инсульта Добронравова
Астрологический прогноз с 26 марта по 1 апреля
Союзу Лободы и солиста Rammstein угрожает другой мужчина

Фоторепортажи

От смешной челки до бороды: как менялся Сергей Лазарев
Студент-русалка покоряет мир
Ужасающие фото кастрировавшего себя актера Сапаева
80-летний Збруев сводит с ума россиянок

Спорт

Медведева повторяет роковую ошибку Сотниковой
У американского баскетболиста отказало сердце прямо во время матча (видео)
Пятилетний сын вратаря сборной умер от рака
Загитова получила жуткую травму из-за падений на ЧМ

Регионы

Тулеев подал в отставку из-за пожара в "Зимней вишне"
Заперший детей Вострикова в "Зимней вишне" попал на видео
Владелица "Зимней вишни" сделала неожиданное признание
"Пока, люблю вас": Востриков попрощался с детьми за сутки до пожара
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru