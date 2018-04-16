Вскрылась неожиданная причина трагедии в Кемерово

Стали известны выводы экспертов о причинах смертоносного пожара в торговом центре "Зимняя вишня". К трагедии привело замыкание, вызванное протечкой через крышу здания.

Неожиданную причину ЧП установили специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета государственной пожарной службы МЧС России. Не сработали автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару.

Как полагают эксперты, короткое замыкание могло быть вызвано протечками через крышу. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые "коротнули", передает "Коммерсант".

Первой загорелась пластиковая люстра, расположенная над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. А их уже воспламенил капавший сверху горящий пластик. Возгорание раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Зона горения залита не была, потому что после морозов был перекрыт промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы. Сигнализационные датчики также сработали впустую.

Напомним, что изначально проверялись две версии о причинах пожара. Согласно одной из них, пожар произошел именно из-за замыкания. Вторую версию, о поджоге, как полагают в Следственном комитете России, скорее всего выдвинули, чтобы защитить обвиняемого в несоблюдении требований пожарной безопасности.

ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Страшный пожар унес жизни 64 человек, 41 из них – дети. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушел в отставку.