Вину за гибель детей Кемерово свалили на пожарного

Следствие утверждает, что начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Генин при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" проигнорировал важнейшую информацию о расположении людей и направил коллег не туда, куда было нужно. Они потеряли ценное время, которое могло быть использовано для спасения оказавшихся в ловушке детей и их родителей.

По официальной версии, начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня" совместно с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход. Позже один из очевидцев сообщил ему о нахождении на четвертом этаже в кинозале №2 большого числа людей, в том числе детей, и указал на расположенную у западного входа лестницу, которая являлась кратчайшим путем к кинозалу.

Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами. Вместо этого он направил звено к дальней от своего местонахождения лестнице в юго-восточной части здания. Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся около западного входа, по которой они беспрепятственно проследовали на этаж, передает Telegram-канал Следственного комитета России.

По этой причине сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя Вишня" в кинозале №2. В данный момент по месту жительства Сергея Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан.

Напомним, трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошла 25 марта. При пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские комнаты. Следствие выяснило, что в ТЦ не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправная принудительная система оповещения после начала возгорания не была включена сотрудниками торгового центра.

