Газовая камера: в Уфе пять человек задохнулись в канализации

На территории ресторанного комплекса в Уфе произошло групповое отравление со смертельным исходом. Во время проведения работ в канализационный колодец упал рабочий, к нему на помощь спустились несколько человек. Выжить удалось лишь одному из них.

По имеющейся информации, в коллекторе могло произойти скопление неустановленного газа, и сотрудники комплекса потеряли сознание. Правоохранители города сообщают о пяти погибших.

На происшествие оперативно отреагировали работники станции скорой помощи и МЧС, которые в течение десяти минут прибыли на место, после чего сразу приступили к спасательной операции. К сожалению, привести в чувства удалось лишь одного из спустившихся в канализацию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Власти Уфы выразили соболезнования родным и близким погибших. К расследованию подключилось Управление гражданской защиты. Также будет создана комиссия при муниципалитете для выяснения причин трагедии, сообщает официальный сайт администрации города Ufacity.info.

Позже очевидцы поделились видеозаписью с места трагедии. На опубликованных кадрах вход на территорию ресторана "Пристань" закрыт охранниками заведения, а у ворот скопились журналисты, передает РЕН ТВ.



Похожий случай произошел в Казани в 2013 году, когда при проведении очистных работ на дне канализации погибли два слесаря. Предполагается, что мужчин убил метан, скопивший в шахте из-за засора. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".