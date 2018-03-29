Пропавшего при пожаре в Кемерово нашли в техникуме
Парень рассказал, как его имя попало в список после жуткого пожара. Оказывается, что в тот роковой день он вместе с другом отправился в интернет-кафе. Из-за того, что оно расположено в подвальном помещении, у юноши не было связи.
Его родители подумали, что он пошел именно в сгоревший торговый центр. После безуспешных попыток дозвониться до сына они оправились в штаб, где имя юноши уже внесли в список пропавших.
"Когда я вышел из кафе, родные уже были в штабе", – цитирует парня сайт "Московский комсомолец". Также он рассказал, что являлся в штаб и просил, чтобы его вычеркнули из списка, но, скорее всего, из-за паники и хаоса произошел сбой.
"Вчера ко мне на занятия в техникум приходил следователь, проверил документы и наконец вычеркнул. Сказал, что за сегодня я уже третий такой", – поделился он. Таким образом, данные Следственного комитета России о погибших сошлись с данными МЧС. До этого информация была разной: спасатели объявили о 64-х жертвах трагедии, следователи полагали, что их 67.
Также в первые часы после ЧП в список пропавших без вести по ошибке попало и еще одно имя. Разыскиваемая Наталья Сыпко и погибшая Ольга Федина оказались одним и тем же человеком. Информацию об исчезновении подавали знакомые – они перепутали имя, а также указали фамилию мужа.
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. По факту происшествия возбудили уголовное дело по трем статьям. Пятерых его фигурантов арестовали на два месяца.
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