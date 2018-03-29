Кемеровчане составили неофициальные списки пропавших без вести

Официальные списки пропавших без вести после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" оказались неполными. В перечень не попали 13-14 человек, заявили кемеровские активисты.

Более десяти имен не были включены в официальный список тех, кто пропал в результате трагедии в "Зимней вишне". Новый перечень уже составлен инициативной группой кемеровчан, информацию проверяют местные власти и Следственный комитет, сообщил журналистам активист Мирсад Керимов.

В то же время, признал Керимов, многие люди, включенные в первоначальный перечень, уже нашлись – это также более десятка жителей региона. "Были на рыбалке, на прогулке, телефон выключен и так далее… Сотрудники полиции работают", – рассказал активист. По его словам, некоторые имена в суматохе попадали в список по два-три раза.

Кемеровским активистам пришлось проверять и детские дома. Среди жителей распространились слухи, что в "Зимней вишне" были воспитанники этих учреждений, которых не учли ни в одном из перечней. "Все детдома объехали, все проверили – все списки сходятся, нет таких детей", — цитирует Керимова РИА Новости.

Заводской районный суд Кемерово арестовал накануне на два месяца пятерых фигурантов дела о трагедии в торговом центре "Зимняя вишня". Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и было много детей. Следствие установило, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

27 марта сообщили, что обнаружены останки всех 64 погибших при пожаре, пропавших без вести нет. 14 человек, в том числе двое детей, пострадавших при пожаре, остаются в больницах.