Владелец "Зимней вишни" спрятался и выплатил 200 миллионов

Собственник сгоревшего в Кемерово торгового центра перечислил в областной бюджет 192 миллиона рублей. Предприниматель свое обещание выполнил, но приезжать в Россию из Австралии не собирается.

О поступлении средств на счет областного бюджета сообщил глава Заксобрания Кемеровской области. Алексей Синицын не назвал юридическое лицо, которое перечислило деньги. По его данным, пришли и региональные финансы, люди уже получают обещанные выплаты.

"Насколько я понимаю, решение принял собственник, который находится сейчас в Австралии. Это та сумма средств, которая была озвучена им для перечисления, – три миллиона рублей на каждого погибшего", – заявил Синицын на заседании областного Совета народных депутатов. Он подчеркнул, что региональные выплаты пострадавшим, обещанные губернатором, уже получил 21 человек.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По последним данным, во время ЧП пострадали 79 человек, часть из них госпитализировали, других отправили на амбулаторное лечение. Следствие рассматривает несколько версий трагедии – неисправность проводки, неосторожное обращение с огнем и поджог, напоминает "Парламентская газета".

Как сообщалось, совладельцем сгоревшего ТРК является Денис Штенгелов. Он основной бенефициар "КДВ групп" ("Кириешки", "Хрустящий картофель", "Три корочки"). Ранее миллиардер заявил, что работает с органами власти по делу о пожаре в "Зимней вишне". Предприниматель пообещал выплатить компенсацию и оплатить затраты на лечение и психологическую реабилитацию пострадавших.

Публикация от Политический паблик⚠❌❗️ (@ugarnaya__politika) 26 Мар 2018 в 2:59 PDT

Жизнь каждого погибшего Штенгелов оценил в три миллиона рублей. Именно столько он собирался выплатить тем, кто потерял кого-то из близких в кемеровской трагедии. Возвращаться в Россию миллиардер пока не собирается. Сейчас он в Австралии, там же, предположительно, живут и его дети.