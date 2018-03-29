В поселке под Кемерово после трагедии срочно крестят всех детей
Пятеро учеников Трещевской школы скончались при пожаре в кемеровском ТЦ 25 марта. В храме райцентра Топки ежедневно проходят панихиды по погибшим детям.
"Ко мне обратились родители некрещеных детей из этой деревни. Решили их крестить", – рассказал журналистам священник отец Алексей (Соловьев).
Поселок Трещевский находится в Топкинском районе, примерно в 40 километрах от Кемерово. Здесь проживают около 700 человек. В минувшее воскресенье 12 учеников 5 "А" класса с родителями и учительницей поехали в областной центр отметить начало каникул.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово вспыхнул 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, среди жертв много детей. В их числе оказались шестеро ребят из Трещевского.
Пока опознаны тела 27 человек. Похороны 14 жертв трагедии прошли 28 марта. Следствие рассматривает две версии причины возникновения пожара – короткое замыкание и поджог.
Пострадали в "Зимней вишне" 79 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. Из них 12 госпитализированы, 67 проходят лечение амбулаторно.
В рамках возбужденного уголовного дела арестованы пять фигурантов. В их числе технический директор компании – собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.
Заключены под стражу сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Среди арестованных – охранник ТЦ. По версии Следственного комитета, он отключил систему оповещения при пожаре.
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