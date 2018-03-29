Взорвавший многоэтажку в Мурманске умер в больнице

Умер мужчина, сознавшийся в умышленном взрыве бытового газа в своей квартире. Он скончался в больнице.

Напомним, что 20 марта на улице Свердлова в Мурманске произошел взрыв бытового газа. Обрушилась часть кровли, а также перекрытия и часть внешней стены здания со второго по пятый этажи. Погибли три человека, передает FlashNord. Позже один из жильцов дома признался следствию, что намеренно совершил подрыв.