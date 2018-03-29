У лайнера с 38 пассажирами в полете отказал двигатель

У Ан-24 авиакомпании "Якутия" в полете произошла поломка. В небе экипаж был вынужден отключить левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла, пишет РИА ФАН.
Лайнер летел из Ленска в Якутск, а борту находились 38 пассажиров. Ан-24 благополучно совершил посадку в Якутске на одном работающем двигателе. Никто не пострадал.
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