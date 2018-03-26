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Перед пожаром в Кемерово прогремел мощный взрыв

Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Kyselev
Следственный комитет провел первые задержания по делу о пожаре в ТЦ Кемерово "Зимняя вишня", в котором погибли десятки людей. Показания охранника торгового центра восстановили трагедию по минутам.
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В числе подозреваемых – совладелица торгового центра Надежда Судденок, ответственный за пожарную безопасность Александр Никитин, технический директор Георгий Соболев и начальник ЧОП "Центр защиты" Евгений Светлицкий. Также допрошен ответственный за объект от ЧОП Евгений Гумиров. Он рассказал полицейским, что охранял ТЦ с самого начала.

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"Зимнюю вишню" охраняла смена из четверых сотрудников. Трое приступали к работе с открытия, а четвертый приходил к 18.30, так как до этого времени посетителей бывало обычно не так много. По словам специалиста, ответственного за объект, у руководства ТЦ к чоповцам никаких претензий не было. Однако позже следователи выяснили, что 23 марта на почту охранной организации поступило письмо от директора "Зимней Вишни" о расторжении договора в одностороннем порядке без объяснения причин, передает "Московский комсомолец".

Известно, что в момент трагедии трое охранников находились на своих местах. В служебном помещении в 16.03 сработал сигнал оповещения о пожаре. При этом общее оповещение на весь ТЦ не сигнализировало о ЧП. Очаг возгорания находился на четвертом этаже в детском центре – а активити-парке "Круча".

Затем, по показаниям ответственного за охрану объекта, в 16.05 старший смены Сергей Антюшин позвонил по ему по телефону и доложил о произошедшем. Охранник на четвертом этаже пошел проверять сообщение, а далее, по словам Гумирова и его подчиненного, около 16.07 раздался мощный хлопок, и в здании пропало электричество.

Далее по рации охранник с четвертого этажа подтвердил, что в детском центре и секторе с кинотеатрами, наблюдается сильное задымление. Но, несмотря на эти показания, Следственный комитет России (СКР) сообщает о том, что общее оповещение мог отключить охранник и решается вопрос о его задержании.

Следователи и сотрудники УЭБиПК произвели выемку всех документов. Среди них был и "Журнал приема-сдачи дежурств". Он в буквальном смысле является "летописью" всех происшествий и технических сбоев в торговом центре. О книге было доложено и директору Юлии Богдановой и техдиректору Георгию Соболеву. Среди записей часто встречаются остановки лифтов, поломки эскалаторов и вызовы сотрудников полиции, в том числе инспекции по делам несовершеннолетних. 

На допросе представитель ЧОПа сообщил, что для неблагополучных подростков в детской зоне были созданы все условия. "Проходной двор! Молодежь ходила толпами. Пили алкоголь. Наши сотрудники не имеют права выгонять посетителей, и охранники вызывали инспекторов по делам несовершеннолетних (ПДН)… Богданова, когда я обращал на эту проблему внимание, всегда говорила, что это потенциальные клиенты, и просила нас не трогать подростков, так как от них напрямую зависит доход центра", – рассказал Гумиров.

Публикация от @711_ru

Также, по его словам, постоянно самопроизвольно отключались разделы пожарной и охранной сигнализации. И наоборот, часто срабатывало оповещение по ложной тревоге.

Напомним, жуткий пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По последним официальным данным, погибли 64 человека. Ранее сообщалось, что без вести пропали 69 человек, из них более 40 – дети. По числу жертв этот пожар – один из четырех крупнейших в России за сто лет наряду с аналогичными ЧП в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Автор: Людмила Фоканова26 марта 2018, 18:07
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